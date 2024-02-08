تعرف على الجوائز المالية في أمم أفريقيا وصراع الـ«7» ملايين دولار بين نيجيريا وكوت ديفوار

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، الجوائز المالية لمنتخبات كأس أمم أفريقيا 2023 حسب مراكزها، فيما تشهد مكافأة الملايين السبعة صراعًا بين المنتخبين النيجيري والإيفواري.

ويضرب منتخب كوت ديفوار على أرضه موعدًا مع نيجيريا في نهائي أمم أفريقيا، المقام يوم «الأحد» المقبل 11 فبراير، بعد يوم واحد من لقاء تحديد صاحب المركز الثالث بين الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا يوم «السبت» القادم.

ويحصل بطل كأس أمم أفريقيا 2023 على 7 ملايين دولار أمريكي، الجائزة التي باتت منحصرة بين نيجيريا وكوت ديفوار بعد تأهلهما إلى المباراة النهائية، فيما يكتفى الخاسر بينهما «الوصيف»، بالحصول على 4 ملايين دولارات فقط.

وفيما يلي، قيمة الجوائز المالية في كأس أمم أفريقيا 2023:

– البطل: 7 ملايين دولار

– الوصيف: 4 ملايين دولار

– الثالث والرابع: 2.5 مليون دولار

– المنتخبات المودعة من ربع النهائي: 1.3 مليون دولار

– المنتخبات المودعة من ثمن النهائي: 800 ألف دولار- المنتخبان المودعان من دور المجموعات ضمن المركز الثالث: 700 ألف دولار

– المنتخبات المودعة من دور المجموعات ضمن المركز الرابع: 500 ألف دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن الجوائز المالية بكأس أمم أفريقيا 2023، تبلغ إجمالًا 29 مليونًا و400 ألف دولار أمريكي.