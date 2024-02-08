بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. صدمة فى الزمالك بسبب كهربا

كشفت تقارير رياضية، عن مفاجأة بشأن أزمة غرامة لاعب الأهلي محمود كهربا لصالح نادي الزمالك، وعدم إدراج القضية ضمن جداول المحكمة الرياضية الدولية «كاس» «Court of Arbitration for Sport»، خلال الفترة المقبلة.

وبصورة طبيعية، سيكمل كهربا الموسم الحالي مع الأهلي، وإذا قضت المحكمة الرياضية ضد اللاعب بتأييد العقوبة، فكهربا لن يكون أمامه سوى المحكمة الفيدرالية في سويسرا، وهي المحكمة التي لجأ لها الزمالك في قضية المغربي خالد بو طيب، بعدما حصل على حكم كبير ضد النادي الأبيض.

ومن المعروف أن هذا الإجراء سيأخذ وقتا طويلا، يمكن أن يمتد حتى الموسم المقبل أيضًا، لأن فيفا يفضل منح اللاعبين وقتًا للعب، لذلك يتعمدوا تطويل مدة التقاضي، وموضوع كهربا مع الزمالك سيطول.

ووفقًا للبيان الصادر من المحكمة الرياضية أمس «الأربعاء»، فإن قضية الزمالك ضد محمود كهربا لم يتحدد لها أي جلسة استماع خلال الفترة المقبلة، ما يعني أن النادي سيكون عليه الانتظار حتى مايو المقبل، لمعرفة القرار النهائي بشأن الغرامة الموقعة على اللاعب بقيمة مليوني ونصف مليون دولار إلى جانب الفوائد.

وكان الزمالك تقدم بشكوى ضد محمود كهربا، بسبب فسخ تعاقده من طرفه، قبل السفر لخوض تجربة احترافية في البرتغال، ثم العودة إلى الدوري المصري من جديد عبر بوابة النادي الأهلي.