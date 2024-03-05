اليوم.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن موعد إجراء قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية، بعد تحديد المتأهلين عقب نهاية دور المجموعات في البطولتين.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» في بيان رسمي: «سيتم إجراء قرعة ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا كأس الكونفدرالية 2023-2024 يوم الثلاثاء 12 مارس 2024».

وأضاف «كاف» في بيانه: «سيتم إجراء القرعة في القاهرة، بدءا بكأس الاتحاد الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا فى تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة.

وتأهلت إلى ربع نهائي البطولة فرق دوري أبطال إفريقيا، الفرق التالية:

الأهلي «مصر»، أسيك ميموزا «كوت ديفوار»، ماميلودي صنداونز «جنوب أفريقيا»، أتلتيكو بيتروليوس «أنجولا»، تي بي مازيمبي «الكونغو الديمقراطية»، سيمبا «تنزانيا»، الترجي الرياضي التونسي «تونس»، يونج. الأفارقة «تنزانيا».

وبالنسبة للفرق التى تأهلت إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية، فجاءت كالتالى:

اتحاد الجزائر «الجزائر»، الزمالك «مصر»، دريمز «غانا»، نهضة بركان «المغرب»، مودرن فيوتشر «مصر»، أبو سالم «ليبيا»، ريفرز يونايتد «نيجيريا»، ستاد مالي «مالي».

فيما جاءت تصنيفات فرق ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على النحو التالي:

التصنيف الأول: ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي «متصدر المجموعة الأولى»، وأسيك ميموزا الإيفواري «متصدر المجموعة الثانية»، وبترو أتليتكو الأنجولي «متصدر المجموعة الثالثة»، والأهلي المصري «متصدر المجموعة الرابعة».