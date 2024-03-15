“كن قارئا .. كن مبدعا” مبادرة ثقافية لأطفال البحيرة

مبادرة يشارك فيها كل من مكتبة مصر العامة بدمنهور والشاعر بهجت صميدة تحمل عنوان (كن قارئا.. كن مبدعا)

وصرح أحمد صبرى الهواشى – مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور- أن أتوبيس المكتبة المتنقلة بصحبة الشاعر ينتقل إلى المدارس وإقامة مجموعة من ورش الحكي والقراءة والتعريف بأهمية القراءة وكذلك الدعوة للمشاركة في مسابقات القراءة والإبداع خاصة مسابقة “المشروع الوطني للقراءة” تلك المسابقة المقامة وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية ومؤسسة البحث العلمي الإماراتية، وكذلك الدعوة للمشاركة في مسابقات الإبداع وعلى رأسها “جائزة الدولة للمبدع الصغير” برعاية السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية وهي جائزة في ثمانية مجالات (الشعر – القصة – التأليف المسرحي – الغناء – العزف – الرسم – الابتكارات العلمية – التطبيقات والمواقع) .

وصرح الشاعر بهجت صميدة أن أتوبيس المكتبة المتنقلة قام بزيارة عدد من مدارس المحافظة في إدارة شبراخيت وإدارة بندر دمنهور، وتم الاستماع إلى إبداعات الطلاب كما تم توزيع عدد من الكتب والمجلات على الطلاب، وجدير مشيرا إلى أن المبادرة تلقى دعم من وكيل وزارة التربية والتعليم يوسف الديب الذي حرص على تيسير وصول المبادرة إلى القرى في الإدارات المختلفة،