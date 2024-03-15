قبل مواجهة فيوتشر فى الكونفدرالية.. الزمالك يأمل أن يلحق زيزو بالمباراة

يكثف مسئولو نادي الزمالك الضغط، على أمل أن يلحق أحمد مصطفى «زيزو»، لاعب الفريق، بالمواجهة المرتقبة أمام نظيره فريق مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، المقرر لها 31 مارس الجاري.

وقالت تقارير إعلامية، أن طبيب نادي الزمالك الدكتور محمد أسامة، يسعى جاهدا من أجل تجهيز أحمد مصطفى «زيزو» للحاق بمواجهة فيوتشر، بعدما كان قد تعرض لإصابة في أربطة الكاحل خلال لقاء الزمالك أمام النادى الأهلى، يوم «الجمعة» الماضي فى نهائي كأس مصر.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت مؤخرا أن، أحمد مصطفى زيزو سوف يغيب عن نادي الزمالك، لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة في الكاحل.

يذكر أن، نادي الزمالك خسر من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري.