المدير الاعلامى لسيمبا: حان وقت تأهلنا إلى المربع الذهبي واللقاء مع الأحمر الأفضل في ربع نهائي الأبطال

أكد مدير الإعلام والاتصالات بنادي سيمبا التنزاني أحمد علي، أن فريقه يتمسك بتحقيق حلم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بتخطي الأهلي في ربع النهائي.

ويحل فريق النادى الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزانى يوم «الجمعة» المقبل،فيما يقام لقاء الإياب في القاهرة يوم 5 أبريل القادم.

وقال مدير الإعلام والاتصالات بنادي سيمبا التنزاني أحمد علي، في تصريحات إعلامية نقلتها صفحة النادي على «فيس بوك»: «لقد سئمنا من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، نريد التأهل إلى نصف نهائي، ولقد حان دورنا للذهاب إلى الدور نصف النهائي سواء كانت الأجواء مشمسة أو ممطرة أو في وقت صيام رمضان، نريد التأهل إلى نصف النهائي بلا نقاش».

وتابع مدير الاعلام والاتصالات أحمد علي: «هناك من يقول إن الأهلي عندما يصل لهذه الأدوار في أفريقيا يتغير، ونحن نقول عندما يتغير الأهلي نتغير معه، وستكون هذه المباراة هي الأفضل في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأنها تجمع بين حامل اللقب وخامس أفضل فريق في القارة السمراء».

ووجّه مسؤول سيمبا رسالة لجماهير الفريق قال فيها: «أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأدعو جماهير سيمبا للحضور إلى ملعب مكابا يوم 29 مارس، إنها مباراة تشغل بالنا نحن جماهير سيمبا كثيرا، لقد لعبنا العديد من مباريات ربع النهائي ولكن هذه هي الأفضل».

وواصل: «إذا لم تكن قادما لمشاهدة مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي فاسأل نفسك في أي مباراة ستأتي إلى الملعب؟، يجب أن يدرك جمهورنا أننا نحتاجه حقا في المباراة ضد الأهلي».