ليفربول يستعد لبدء مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية بريطانية، صادرة اليوم «الأربعاء»، عن أن نادي ليفربول سيبدأ فتح باب مفاوضات التجديد للنجم المصري محمد صلاح، والذي ينتهي عقده صيف 2025.

ومن المتوقع أن يعلن نادي ليفربول في الساعات المقبلة، عن تولي ريتشارد هيوز منصب المدير الرياضي الجديد لـ«الريدز»، وذلك بعد أن تم الإعلان عن عودة مايكل إدواردز لتولي منصب الرئيس التنفيذي.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اليوم «الأربعاء»، إن عمل هيوز وإدواردز سيبدأ رسميًا بعد نهاية الموسم، لكن من المتوقع تأثير الثنائي سويًا في الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة، أن مايكل إدواردز تواجد مؤخرًا في لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد والتي انتهت لصالح «الشياطين الحمر» بنتيجة (4-3) في دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مهمة الإدارة الرياضية الأولى تعيين مدير فني جديد ليأتي بدلاً من يورجن كلوب والذي سيرحل في مايو المقبل بعد نهاية الموسم.

ويعتبر أبرز المرشحين المدرب الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، وروبن أموريم المدير الفني البرتغالي لفريق سبورتنج لشبونة.

وستكون المهمة الثانية للإدارة الرياضية هيّ فتح المفاوضات مع الثلاثي محمد صلاح – فيرجيل فان دايك – ترينت ألكسندر أرنولد.

ومن المقرر أن تنتهي عقود الثلاثي مع ليفربول في صيف 2025، إلا أن هناك رغبة من أجل الإبقاء عليهم داخل أسوار ملعب «آنفيلد».