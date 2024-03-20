حسام حسن يكشف ميزة منتخب نيوزيلندا.. ويوضح: أنا مش ديليفري

تحدث المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، عن مواجهة نيوزيلندا بعد غد «الجمعة»، في كأس العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة منتخبات: مصر وتونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وقال حسام حسن خلال مؤتمر صحفي بأن بطولة كأس عاصمة مصر مهمة للغاية بالنسبة للمنتخب، لذلك وافق على خوضها رغم رغبة المسؤولين في الاعتذار عنها.

أشار حسام إلى أن اي مدرب آخر كان سيفكر في عدم المشاركة بسبب قوة المنتخبات، لكنه يرى استفادة كبيرة في الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني.

أوضح مدرب الفراعنة أن منتخب نيوزيلندا قوي جدًا ويتميز بالكرات الثابتة، وهو سلاح مهم لهم، ووعد حسن الجماهير بوجود شكل جديد ومُختلف عما سبق وأن الجميع سيشعر بذلك.

رد العميد على غياب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك عن قائمة المنتخب بأن الاختيارات مفتوحة لكل اللاعبين.

صرح حسن بأنه يحترم المكانة التي يشغلها الآن مع منتخب مصر والجميع يعلم أنه لا يُحب الرد على الاستفسارات الهاتفية، مؤكدًا المدير الفني أو مدير المنتخب ليس «ديليفري».

يواجهة منتخب تونس كرواتيا، ومن المنتظر أن تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الطرفين الخاسرين من الدور قبل النهائي يوم 25 مارس الجاري.

وتقام مباراة نهائي كأس العاصمة الإدارية الجديدة بين الطرفين الفائزين من الدور قبل النهائي يوم 26 مارس.