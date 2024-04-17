3 مباريات اليوم فى افتتاح الجولة الـ18 من “دورى Nile”

تقام اليوم «الأربعاء»، فى افتتاح الجولة الثامنة عشر من الدورى المصرى، 3 مواجهات مثيرة، حيث يلتقى فريقا الجونة وسموحة فى لقاء خارج التكهنات، فيما يصطدم إنبى بالداخلية، ويواجه البنك الأهلى نظيره الطلائع.

الجونة يتحدى سموحة

فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، وعلى استاد خالد بشارة بالغردقة، يلتقى الجريحان فريقا الجونة وسموحة، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى، التى تنطلق ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويأتى فريق سموحة فى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز «دورى Nile» برصيد 22 نقطة، فيما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 22 وفى المركز السابع.

تمثل المباراة تحديا كبيرا لكلا الفريقين، بعد خسارتهما فى الجولة الماضية، حيث تلقى الجونة هزيمة قاسية من بيراميدز برباعية نظيفة، بينما يخوض سموحة اللقاء مثقلا بالهزيمة الأخيرة من الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

البنك الأهلى يلتقى مع طلائع الجيش

وفى السابعة مساء اليوم «الأربعاء» أيضًا، وعلى استاد القاهرة الدولى، يلتقى البنك الأهلى مع طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.

يأتى فريق البنك الأهلى المركز الـ13 بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة، فيما يأتى الطلائع فى المركز الـ12 فى جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفا، فيما يأمل المدير الفنى لفريق طلائع الجيش في مواصلة النتائج الجيدة التى يحققها منذ انطلاق بطولة«دورى Nile».

إنبى يستدرج الداخلية

ويختتم اليوم الأول من الجولة الـ«18» لـ«دورى Nile»، فى السابعة من مساء اليوم «الأربعاء» أيضُا، على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، حينما يستقبل فريق إنبى نظيره الداخلية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويأتى الفريق البترولى فى المركز الثانى لجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بعد أن خاض 17 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مباريات، فيما يأتى فريق الداخلية فى المركز الأخير من جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

وشدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى سيد ياسين، على لاعبيه بمواصلة النتائج الإيجابية، وحذر سيد ياسين لاعبيه من الغرور، خاصة أن الفريق البترولى يمر بحالة جيدة على مستوى النتائج قادته إلى التواجد فى المربع الذهبي للدورى بعد خوض 17 مباراة، آخرها التعادل أمام الأهلى بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الأسبوع الـ16، فيما يعتمد المدير الفني لفريق الداخلية أحمد كشرى على عدد من العناصر المهمة.