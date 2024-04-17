محمود الخطيب يجتمع بلاعبى الأهلى قبل السفر إلى الكونغو

حرص رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة الكابتن محمود الخطيب، على حضور المران الختامي للفريق قبل السفر إلى الكونغو، والذي جرى ظهر اليوم على ملاعب النادي بفرع مدينة نصر.

وأوضح الأهلي في بيان رسمي أن حضور رئيس النادي الأهلي الخطيب، لمران الفريق يأتى حرصًا منه على دعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة مازيمبي الكونغولى، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووجه الكابتن محمود الخطيب، كلمة للاعبين تحدث فيها بوضوح عن كافة الأمور وكل ما يتعلق بالمنافسات في المرحلة القادمة سواء محليا أو قاريًا.

فيما خاض الأهلي مرانه ظهر اليوم «الأربعاء»، على ملاعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر ويتوجه الفريق بعد المران مباشرة إلى مطار القاهرة، حيث تغادر البعثة برئاسة عضو مجلس إدارة النادى الأهلى محمد شوقي، إلى الكونغو، استعدادًا لخوض مباراة مازيمبى الكونغولى.