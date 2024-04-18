بعثة الأهلى تصل فندق الإقامة فى الكونغو ولاعبو الأحمر يتعاهدون على مصالحة الجماهير

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، برئاسة عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد شوقى، إلى مقر الإقامة بأحد الفنادق فى مدينة لوبومباشي، والتى تبعد عن المطار 20 دقيقة، وقد حرص الدكتور محمد شوقى، عقب الوصول إلى الفندق، على الاطمئنان على عملية تسكين اللاعبين عقب تناول وجبة العشاء.

وكانت بعثة فربق النادى الأهلى، قد وصلت مطار لوبومباشى بعد رحلة طيران شاقة من مطار القاهرة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق مازيمبى فى المباراة المقرر لها عصر السبت المقبل، فى ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق تدريباته ظهر الأربعاء على ملعب الترتان بفرع النادى بمدينة نصر، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وحرص الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر على إقامة المران الختامى على ملاعب الترتان، للتعود على حساسية الملعب قبل السفر إلى الكونغو.

وعقد المدير الفنى للفريق اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وذلك للحديث عن المرحلة المقبلة، ثم خاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا مع بداية فقرات المران الجماعي، تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

وفى سياق آخر، حرص لاعبو فريق النادى الأهلى على عقد جلسة خاصة مع بعضهم فور وصول البعثة إلى الكونغو، استعدادا لمواجهة مازيمبى فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتعاهد اللاعبون خلال الجلسة على مُصالحة الجماهير خلال مباراتى مازيمبى بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث تحدث اللاعبون عن الأخطاء التى وقعوا فيها خلال المباريات الماضية وأخرها مباراة الزمالك بالدورى التى خسرها الأحمر بهدفين لهدف.

واتفق اللاعبون على وجود أخطاء فى الفريق ولابد من تصحيحها سريعاً من أجل تصحيح المسار ومصالحة الجماهير من خلال التأهل لنهائى دورى الأبطال، وقطع خطوة كبيرة نحو حسم اللقب الأفريقي للمرة الثانية عشر في تاريخ النادى.