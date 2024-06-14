المراجعة العالمية للمساعدات من أجل التجارة تنطلق في نهاية يونيو

المراجعة العالمية للمساعدات من أجل التجارة تنطلق في نهاية يونيو 26 – 28 يونيو بـ (جنيف) وفقا لمنشور اعلامي لمنظمة التجارة العالمية.

وتساعد مبادرة المساعدات من أجل التجارة البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا، على التجارة. حيث تواجه العديد من البلدان النامية مجموعة من العقبات المتعلقة بجانب العرض والبنية التحتية المتعلقة بالتجارة والتي تحد من قدرتها على المشاركة في التجارة الدولية.

وتشجع هذه المبادرة التي تقودها منظمة التجارة العالمية حكومات البلدان النامية والجهات المانحة على الاعتراف بالدور الذي يمكن أن تلعبه التجارة في التنمية.