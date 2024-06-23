عاجل.. الزمالك يتمسك بموقفه الرافض لخوض القمة أمام الأهلى

انتهى منذ قليل، اجتماع مجلس إدارة نادى الزمالك الذى انعقد مساء اليوم “الأحد”، فى منزل رئيس النادى الكابتن حسين لبيب، وخلُص إلى التمسك بالقرار السابق بعدم خوض أى مباريات فى الدور الثانى للدورى لحين الانتهاء من المؤجلات.

وكان القرار الذى تم اتخاذه عقب مباراة المصرى البورسعيدى، والتى خسرها الزمالك بهدفين لهدف، جاء في بيان تضمن عدة طلبات من بينها التحقيق مع طاقم التحكيم الذى أدار المباراة بقيادة أحمد الغندور حكم الساحة، ومحمود البنا حكم تقنية الفار.

كما طلب الزمالك فى بيانه تحديد جدول واضح يستند على إنهاء مباريات الدور الأول بشكل طبيعى ثم استكمال الدور الثانى.

وبعد أن وجد مسؤولو الزمالك أن طلبات الإدارة فى البيان الأخير لم تنفذ، تمسك المجلس بموقفه الرافض لخوض المباريات بالدور الثاني بداية من مباراة القمة يوم “الثلاثاء” المُقبل، وكذلك التصعيد للاتحاد الدولى لكرة القدم الـ”فيفا” ضد الاتحاد المحلى للعبة.