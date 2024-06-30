بسبب عقوبة مالية على روقا.. اللاعب يطلب الرحيل عن الزمالك قبل نهاية الموسم

وقع المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، عقوبة مالية على لاعب وسط الفريق محمد أشرف روقا، بسبب رفضه المشاركة فى تدريبات إضافية للاعبين بعد مواجهة سيراميكا أمس.

وفى أعقاب ذلك طلب أشرف روقا من الزمالك، السماح له بالرحيل فى الوقت الحالى وعدم الانتظار لنهاية الموسم، خاصة أن تعاقده مع القلعة البيضاء ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ولم يتم التفاوض معه حول تجديد تعاقده.

ومن المنتظر أن يناقش مسئولو الزمالك مع الجهاز الفنى مصير محمد أشرف روقا وهل سيتم التفاوض معه للاستمرار أو السماح له بالرحيل.