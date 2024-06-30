موديست يودع الأهلى: ممتن بكونى جزءا من هذا النادى التاريخى

وجه مهاجم الأهلى الفرنسى أنتونى موديست، رسالة وداع فى نهاية رحلته مع الفريق الأحمر، عقب نهاية عقده اليوم “الأحد” مع نهاية شهر يونيو الجارى، والاتفاق على رحيله عن قلعة الجزيرة.

وكان موديست، قد كتب عبر حسابه على إنستجرام: “اليوم أتى وحان وقت الوداع، أنا فخور وممتن بكونى جزءا من هذا النادى التاريخى، لقد ارتديت وعشت فى رداء النسر وتشرفت بذلك”.

وتابع موديست: “شكرًا لكل الجماهير على حبهم ودعمهم المذهل يوميًا، أنتم أكثر من عظماء وجعلتم هذه التجربة مميزة حقًا، أريد أيضًا أن أشكر المدربين والعاملين وفوق كل ذلك زملائى”.

وأكمل أنتونىموديست: “فى آخر 10 أشهر تمكنت من اكتساب الكثير من المهارات الجديدة وتعلمت الكثير، معًا كفريق فزنا بثلاثة ألقاب: الكأس وكأس السوبر ودوري أبطال أفريقيا، وأنا فخور بذلك، اللقب الرابع في الطريق، وهو الدوري، فاذهبوا واحصلوا عليه “يلا يا رجالة”.

واختتم موديست رسالته الوداعية: “شكرًا لكل من رحب بى وساندنر ورافقنى فى تلك الرحلة الصغيرة، أتمنى لكم الأفضل والنجاح المستمر”.