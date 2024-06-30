كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة طلائع الجيش.. استبعاد كهربا وعودة رضا ونيدفيد

اختار المدير الفنى للنادى الأهلى مارسيل كولر، 21 لاعبا لدخول معسكر مغلق استعدادا لمباراة طلائع الجيش غدا “الإثنين” فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ13 لمسابقة الدورى الممتاز.

الجيش كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، مصطفى شوبير، محمود الزنفلى.

الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، رامى ربيعة، خالد عبد الفتاح، محمد هانى.

الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، عمرو السولية، أكرم توفيق، محمد مجدى أفشة، إمام عاشور، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، كريم نيدفيد.

الهجوم: وسام أبو على.

وشهدت القائمة استبعاد كل من: محمود كهربا وكريستو وكريم الدبس وأحمد نبيل كوكا ومحمود متولى وحمزة علاء ومصطفى مخلوف لأسباب فنية وبيرسى تاو وعمر كمال لعدم الجاهزية الفنية، وأنتونى موديست عقب نهاية عقده، فيما عاد كلا من رضا سليم وكريم نيدفيد للقائمة.