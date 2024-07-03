رسميًا.. الـ«كاف» يعلن إقامة النسخة الثانية من الدورى الأفريقى

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ«كاف»، عن إقامة النسخة الثانية من دورى السوبر الإفريقى بشكل رسمى.

ونشر الحساب الرسمى للبطولة عبر صفحة التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إعلانا أكد خلاله إطلاق النسخة الثانية من البطولة الأفريقية.

حيث نشر الـ«كاف»، إعلانًا عن المسابقة الأفريقية وعلق عليه قائلًا: «نحن نعمل على النسخة التالية من دورى السوبر الإفريقى، وسنعود بمزيد من التحديثات قريبًا».

وكانت النسخة الأولى من البطولة أقيمت بمشاركة 8 فرق هى: «الأهلى، سيمبا، صن داونز، بترو أتليتكو، مازيمبى، الترجى، إنيمبا والوداد»، وتوج صن داونز بأول ألقاب تلك البطولة.