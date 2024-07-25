بقيادة وزير الرياضة.. بعثة مصر فى الأولمبياد تطير إلى باريس

غادرت البعثة الرسمية لمصر صباح اليوم «الخميس» إلى باريس لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وضم الفوج الرسمي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ورئيس بعثة مصر الدكتور علاء جبر، وأعضاء مجلس الإدارة للجنة الأولمبية، تيمور أبو الخير وشريف القماطي والمدير التنفيذى حسين السمرى ورئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضةالدكتور كمال درويش، ورئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ياسر قمر، وطبيب البعثة أحمد مسعد والمدير الفني لمنتخب الغطس الدكتور زكريا ضو .

وضمت قائمة اللاعبين منتخب التايكوندو ولاعب الغطس محمد فاروق ومن رفع الأثقال اللاعبين محمد إحسان وأحمد سمير ونعمة سعيد ومن الرماية اللاعبين ريماس خليل وعمر هشام فيما وصلت باقي بعثات المنتخبات المصرية على دفعات خلال الأيام الماضية.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.