بعد نجاح جراحة الرباط الصليبى.. أول صورة لكريم فؤاد

ظهر لاعب النادى الأهلى كريم فؤاد، بعد نجاح جراحة الرباط الصليبى التى خضع لها فى ألمانيا.

وكان اللاعب قد خضع لعملية جراحية بسبب قطع الرباط الصليبى أمام سموحة فى الموسم الماضى.

وكان اللاعب كريم فؤاد، قد نشر صورة له عبر حسابه على موقع “انستجرام” من ألمانيا، ويظهر فيها مع عكازين قبل وصوله القاهرة مساء اليوم “الإثنين” لأول مرة بعد نجاح العملية.

وسيحصل اللاعب كريم فؤاد، على راحة لعدة أيام ثم يبدأ فى برنامجه العلاجى حسب ما ذكره طبيب النادى الأهلى الدكتور أحمد جاب الله.