عمر مرموش يفوز بجائزة «لاعب الشهر» فى الدورى الألمانى

توج المهاجم الدولى المصرى، ونجم فريق آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش، بجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر الماضى فى الدوري الألمانى لكرة القدم «البوندسليجا».

وأعلنت رابطة الدوري الألمانى، اليوم «الخميس»، عن فوز نجم آينتراخت فرانكفورت بالجائزة بعد تألقه اللافت طوال الشهر الماضى.

وسجل عمر مرموش خمسة أهداف خلال شهر سبتمبر، ليساعد بها فريقه على المركز الثالث حاليًا فى الدورى الألمانى، وبفارق نقطة عن كل من لايبزيج الوصيف وبايرن ميونخ المتصدر.

ويتصدر مرموش جدول ترتيب هدافى الدورى الألمانى برصيد ثمانية أهداف، متقدمًا بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه، مهاجم بايرن ميونخ هارى كين.