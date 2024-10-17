«المارد الأحمر» يريد تكرار إنجازه التاريخى فى السوبر المصرى

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن تكرار إنجازه التاريخى الذى حققه مرتين من قبل، فى بطولة كأس السوبر المصرى.

ويخوض فريق النادى الأهلى «حامل اللقب»، رحلة الاحتفاظ بالكأس عندما يُشارك فى نسخة 2024 من بطولة السوبر المحلى، والتى تُقام فى الإمارات من 20 إلى 24 من شهر أكتوبر الجارى، ليحقق بطولة السوبر المصرى للمرة الرابعة على التوالى.

ويواجه فريق النادى الأهلى نظيره فريق نادى فريق سيراميكا كليوباترا، فى نصف النهائى الآخر، فيما يلتقى فريق نادى الزمالك بنظيره فريق نادى بيراميدز فى نصف النهائى أيضًا، حيث يتأهل الفائزين فى مباراتى نصف النهائى، إلى المباراة النهائية للمنافسة على التتويج باللقب المحلى.

ويريد «المارد الأحمر» الفوز بلقب السوبر للمرة الرابعة على التوالى بعد التتويج بنسخ 2021 و2022 و2023.

ويملك فريق النادى الأهلى 14 لقب فى بطولة السوبر المصرى، وهو الأكثر تتويجًا بفارق 10 ألقاب عن الزمالك أقرب مُلاحقيه، ويريد الكأس الخامسة عشر.