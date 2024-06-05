الأهلى: وقعنا عقوبة مالية على أفشة.. ولم نقرر تجميده

أكد مدير الكرة بالنادى الأهلى خالد بيبو، أن الفريق قرر توقيع عقوبة مالية على محمد مجدى «أفشة» لاعب الفريق، بعد واقعة التصريحات التلفزيونية التى أدلى بها مؤخرا.

وكان «أفشة»، قد غاب عن مران الأهلى يوم «الإثنين» الماضى، والذى أُقيم فى ملعب النادى «مختار التتش، حيث خاض اللاعب مرانًا فرديًا، وذلك بناءًا على طلب من المدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر، على خلفية غضب بعض زملائه من التصريحات التى أدلى بها مؤخراً.

من جانبه، قال مدير الكرة بالنادى الأهلى خالد بيبو: «قررنا توقيع عقوبة مالية على أفشة بسبب تصريحاته التلفزيونية الأخيرة، ولكننا لم نُقرر تجميد أفشة فى النادى، واكتفينا بالعقوبة المالية عليه».